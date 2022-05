Une expérimentation de 16 urinoirs inclusifs est en cours dans la Métropole de Lyon. "Les urinoirs sont plébiscités", selon Bruno Bernard, la président de la Métropole de Lyon.

Pour pallier au manque de sanitaires publics dans la ville de Lyon, la Métropole et la Ville de Lyon ont installé un nouveau dispositif avec l'expérimentation de 16 urinoirs inclusifs dans la Métropole de Lyon. Des urinoirs principalement déployés à Lyon. L'expérimentation prendra fin le 30 septembre.



"Les premiers résultats montrent la forte demande de sanitaires en ville et de la nécessité de concilier contraintes urbanistiques, inclusivités et écologie dans les solutions proposées", explique ce vendredi 13 mai Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon, sur Twitter.



"Cette expérimentation de 6 mois a pour but de tester l'utilisation et l'entretien d'urinoirs accessibles sur des points de demandes identifiées. L'objectif est également de rendre plus accessibles les toilettes aux personnes à mobilités réduites et aux femmes", ajoute le président écologiste de la Métropole de Lyon.



"Les urinoirs sont plébiscités", poursuit Bernard. "Sur les quais, c'est 4650 utilisateurs pour les sanitaires PMR, 9000 pour les urinoirs féminins et 14350 pour les masculins. Nous avons accru la vigilance concernant leurs propretés au vu de l'affluence", conclut-t-il.