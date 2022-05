Au sein du Bioparc de Lyon situé dans le 8e arrondissement, la construction d'un bâtiment dédié à la biotechnologie, a débuté jeudi 12 mai. Il s'inscrit dans un grand hub d'innovation santé et digital, devenu possible grâce à des immeubles ultra-modernes et intelligents.

Le Bioparc, centre névralgique de haute technologie spécialisé dans les innovations et dans le soutien de la transition écologique, social et économique, semble être sur la fin.

Jeudi 12 mai, les acteurs et partenaires de Quanta ont posé la première pierre d'un bâtiment qui fusionnera numérique et santé. Ce smart building dédié à l'innovation est le dernier d'une opération d'aménagement urbain qui a débuté en 2001 au sein Pôle Santé Est de la Métropole de Lyon. L'ambition : "le développement de l'innovation, de l'économie et de l'emploi dans le respect de l'environnement", détaille un communiqué de presse.

7 000 m2 de bâtiment ultra-moderne

Le bâtiment, situé au cœur du Bioparc, devrait être livré fin 2023. En tout, ce sont 7 000 m2 de hub d'innovation dédié à la santé et au digital qui impulseront un peu plus l'ambition lyonnaise d'être une référence majeure en Europe en terme de digital et santé. Le nouveau bâtiment mêlant innovation et santé porté par Quanta-Unitel se considère comme "un tiers-lieu d'accélération au service des entreprises bio-technologiques et digitales". Porté par le cabinet d'architecte Carta-Reichen et Robert associés, le bâtiment sera également conçu pour accueillir des laboratoires dédiés aux Biotechs comme les "fluides médicaux, paillasses, sorbonnes, stockage de données de bio-santé", précise un communiqué.

"L’adaptation indispensable pour répondre aux nouveaux défis environnementaux constitue un challenge auquel les entreprises doivent faire face. L’efficience des immeubles est plus que jamais un enjeu majeur pour un développement urbain responsable en ligne avec les ambitions des métropoles", assure Quanta Lyon, en marge de la cérémonie de pose de la première pierre jeudi 12 mai.

Pour rappel, le site du Bioparc, anciennement occupé par l'armée en tant que caserne de la Buire, a été confié par la Métropole de Lyon à la Société d'Equipement et d'aménagement du Rhône et de Lyon (SERL) il y a 21 ans.