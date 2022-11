Lyon : les syndicats de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu appellent à manifester le 10 novembre

L'intersyndicale de l'hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu à Lyon appelle à manifester ce jeudi 10 novembre. Ils dénoncent le manque d'effectifs.

Ce jeudi 10 novembre, le personnel de l'hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu, dans le 8e arrondissement de Lyon est appelé à manifester contre le manque d'effectif. L'appel est lancé par l'intersyndicale. Deux unités ont été fermées depuis cet été et l'établissement fonctionne en plan blanc depuis un an et demi.

Débrayage de 14 h à 16 h

"Le fonctionnement dégradé dure depuis trop longtemps, les salariés n’en peuvent plus ; pour autant la situation ne semble pas inquiéter l’Agence régionale de santé, qui nous regarde de haut, en train de nous débattre et de mourir à petit feu", expliquent les syndicats CGT, SUD et CFTC, qui appellent à un débrayage et à une manifestation devant l’établissement, le 10 novembre, de 14 h à 16 h.

