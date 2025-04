Le 11 avril prochain, plusieurs syndicats d'éducation du Rhône appellent les personnels de l'Education Nationale à la grève. Ils dénoncent une inaction des services publics, face à la hausse du nombre d'enfants sans-abris.

Alors que la trêve hivernale a pris fin le 31 mars dernier, le nombre d'enfants à la rue a atteint des records. Au sein de la Métropole lyonnaise, 417 enfants sont actuellement sans solution officielle d'hébergement. Un chiffre en hausse de 55% comparé à l'an passé. Face à ces chiffres et à l'inaction de l'Etat, le collectif Jamais sans Toit et les syndicats Snuipp-FSU, CGT Educ’action et SUD éducation appellent les personnels de l'Education Nationale à la grève le 11 avril prochain. Un rassemblement se tiendra également en ce même jour, à 12h45 sur la place Guichard (3e).

"Nous sommes très seuls"

Malgré les actions mises en places par les personnels d'éducation et les alertes lancées auprès des services publics les chiffres continuent d'augmenter : "Nous sommes très seuls, en première ligne face à des situations de misère absolue qui nous dépassent et engendrent une terrible souffrance au travail. Les équipes s’épuisent et la mobilisation semble sans fin et sans issue", dénoncent les syndicats.

"Nous, enseignants de la métropole de Lyon, accueillons chaque jour ces enfants sans toit dans nos classes", poursuivent-ils. "Nous ne pouvons fermer les yeux sur leurs conditions de vie. Ces enfants ont des droits, comme tous les autres enfants. Or ces droits sont bafoués car l’état ne respecte pas la loi, ne respecte pas ses engagements." Le rassemblement du 11 avril sera suivi d'un parrainage républicain symbolique, auprès d'une trentaines d'enfants sans-abris.

