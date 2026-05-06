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Photo d’illustration d’orages à Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes. (Photo de VALERY HACHE / AFP)

Orages violents : l'activité orageuse a été très intense ce mardi dans la région

  • par LR

    • Plus de 5000 décharges de foudre ont été recensés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ce mardi 5 mai. Une activité orageuse intense qui devrait se poursuivre ce mercredi.

    Alors que l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes était en vigilance jaune aux orages ce mardi, l'activité orageuse a été particulièrement intense sur une large partie du territoire. Keraunos, l'observatoire français des orages et phénomènes violents, a ainsi recensé plus de 5000 décharges de foudre sur la région ces dernières 24h.

    Dans le détail, 3925 impacts ont été notés en Rhône-Alpes et 1090 en Auvergne. Des orages qui ont touchés quasiment tous les départements mais qui ont été particulièrement intenses en Ardèche entre 8h et 20h ainsi que dans le Rhône mardi après midi.

    Une activité orageuse qui pourrait bien se poursuivre ce mercredi. L'ensemble de la région est en effet toujours en vigilance jaune aux orages.

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