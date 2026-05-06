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L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages

  • par La Rédaction

    • L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été placée en vigilance jaune aux orages ce mercredi 6 mai 2026.

    La semaine se poursuit sous un temps orageux dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Comme la veille, ce mercredi 6 mai 2026, l'ensemble des départements sont concernés par une vigilance orages.

    Une vigilance qui sera notamment valable de 11h à 21h dans le Rhône, avant une légère accalmie au cours de la soirée. Des averses orageuses, parfois assez fortes, sont attendues sur une large partie de la région.

    A noter également que l'Isère a été placé en vigilance jaune avalanche ce mercredi. Une vigilance valable pour l'ensemble de la journée.

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