L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages

L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été placée en vigilance jaune aux orages ce mercredi 6 mai 2026.

La semaine se poursuit sous un temps orageux dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Comme la veille, ce mercredi 6 mai 2026, l'ensemble des départements sont concernés par une vigilance orages.

Une vigilance qui sera notamment valable de 11h à 21h dans le Rhône, avant une légère accalmie au cours de la soirée. Des averses orageuses, parfois assez fortes, sont attendues sur une large partie de la région.

A noter également que l'Isère a été placé en vigilance jaune avalanche ce mercredi. Une vigilance valable pour l'ensemble de la journée.