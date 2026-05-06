Un mercredi pluvieux et instable à Lyon, jusqu'à 17 degrés attendus

C'est une nouvelle journée particulièrement pluvieuse et instable qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 6 mai 2026.

La semaine se poursuit comme elle a débuté à Lyon. Le temps s'annonce une nouvelle fois très humide ce mercredi 6 mai dans toute la région lyonnaise. Les pluies matinales laisseront place à un temps très instable et changeant avec des averses parfois fortes et orageuses dans l'après-midi. Une légère accalmie est attendue en début de soirée.

Côté températures il fait 11 degrés ce matin et le thermomètre atteindra les 17 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement en dessous des normales de saison.