Lyon : les parcs fermés à cause des rafales de vent

Des vents compris entre 70 et 90 km/h soufflent sur la Métropole de Lyon. Par sécurité, la Ville a fermé les parcs ce dimanche 26 février.

De violentes rafales de vent sont enregistrées à Lyon ce dimanche 26 février. Elles sont comprises entre 70 et 80 km/h et certaines ont été enregistrées à 90 km/h. Tout le département du Rhône et la majorité de la partie Est de la France ont été placés en vigilance jaune pour "vent violents".

🟡🍃 Le #Rhône et la Métropole de #Lyon sont placés en vigilance jaune ce dimanche 26 février pour "vent violent". Les rafales peuvent atteindre jusqu’à 90 km/h sur l'axe Saône-Rhône.



À pied ou à vélo, soyez prudents à proximité des arbres notamment. pic.twitter.com/9a5TPv6QU2 — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) February 26, 2023

La préfecture appelle à la plus grande vigilance durant les déplacements. D'autant plus à vélo ou à pied aux abords des arbres. Sur les routes, des obstacles peuvent s'avérer dangereux. Dans ce contexte, la Ville de Lyon a décidé de fermer les parcs par mesure de sécurité.