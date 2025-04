Les 7,8,9 et 14,15 et 16 avril, les lignes T1 et T2 seront perturbées dès 20h30. Des bus relais seront mis en place afin de pallier ce manque de tramways dû aux travaux menés à Perrache.

En raison des travaux menés au centre d'échange de Perrache, les tramways T1 et T2 ne circuleront pas lors de plusieurs soirées d'avril. Les interventions en soirée perturberont les lignes dès 20h30, et ce, jusqu'à la fin du service. Parmi les soirées impactées, celles du 7,8 et 9 avril, puis, du 14, 15 et 16 avril.

Lors de cette période, le T1 circulera uniquement de l'arrêt Debourg à l'arrêt INSA Einstein. Le T2 circulera quant à lui uniquement entre les stations Villon et Saint-Priest Bel Air. Afin de pallier à ce manque de tramways, des bus relais seront mis en place. Un bus commun au T2 et T1 circulera entre les arrêts Villon et Hôtel de Région Montrochet avec des départs programmés toutes les quinze minutes. En direction de Villon, les voyageurs sont invités à descendre à l’arrêt Cazeneuve Berthelot. En direction de Debourg, la montée se fera à l’arrêt Lycée Lumière.

