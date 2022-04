En tout début de matinée jeudi 31 mars, une fusillade a fait un blessé grave dans le 7e arrondissement de Lyon, devant le centre de semi-liberté. La victime, grièvement blessée, ne serait plus entre la vie et la mort.

Il était environ 6h45 jeudi 31 mars, lorsque de nombreux tirs d’arme à feu ont éclaté devant le centre de semi-liberté (CSL) de Lyon, dans le 7e arrondissement. Les balles tirées d’une Renault Mégane, ensuite retrouvée incendiée près de Vénissieux avec deux armes, avaient touché à trois reprises un homme qui sortait du CSL.

Transportée en urgence vitale vers un hôpital, la victime, âgée d’une trentaine d’années, ne se trouve désormais plus entre la vie et la mort selon nos confrères du Progrès. L’enquête pour identifier le ou les auteurs de ces tirs et connaître les raisons de cet acte se poursuit.