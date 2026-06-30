Lyon : les horaires de la mairie du 3e arrondissement s’adaptent aux fortes chaleurs cet été

Entre le 6 juillet et le 28 août, la mairie du 3e arrondissement de Lyon sera ouverte du lundi au vendredi, de 7 h 45 à 15 heures.

Face aux fortes chaleurs, la mairie du 3e arrondissement modifie ses horaires. Ainsi, du 6 juillet au 28 août, la mairie sera ouverte au public du lundi au vendredi, de 7 h 45 à 15 heures non-stop, indique-t-elle dans un communiqué ce mardi.

Ce nouvel horaire "expérimental", doit permettre de limiter les déplacements des personnes vulnérables aux moments les plus chauds de la journée, "tout en augmentant l’amplitude journalière d’ouverture pour les usagers", soit 15 minutes de plus par rapport au précédent horaire d’été.

La mairie du 3e arrondissement indique par ailleurs que la salle fraîcheur située au 215 rue Duguesclin sera également ouverte aux mêmes horaires.

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