Actualité
Mairie du 3e Lyon
Mairie du 3e arrondissement Lyon ©Mairie du 3e

Lyon : les horaires de la mairie du 3e arrondissement s’adaptent aux fortes chaleurs cet été

  • par LR

    • Entre le 6 juillet et le 28 août, la mairie du 3e arrondissement de Lyon sera ouverte du lundi au vendredi, de 7 h 45 à 15 heures.

    Face aux fortes chaleurs, la mairie du 3e arrondissement modifie ses horaires. Ainsi, du 6 juillet au 28 août, la mairie sera ouverte au public du lundi au vendredi, de 7 h 45 à 15 heures non-stop, indique-t-elle dans un communiqué ce mardi.

    Ce nouvel horaire "expérimental", doit permettre de limiter les déplacements des personnes vulnérables aux moments les plus chauds de la journée, "tout en augmentant l’amplitude journalière d’ouverture pour les usagers", soit 15 minutes de plus par rapport au précédent horaire d’été.

    La mairie du 3e arrondissement indique par ailleurs que la salle fraîcheur située au 215 rue Duguesclin sera également ouverte aux mêmes horaires.

    Lire aussi :

    à lire également
    IA et électrification : l'Isérois Soitec scelle un partenariat stratégique en Chine

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    IA et électrification : l'Isérois Soitec scelle un partenariat stratégique en Chine 17:01
    Fermeture de librairies Furet du Nord et Decitre : les deux enseignes de Lyon concernées  16:38
    Mairie du 3e Lyon
    Lyon : les horaires de la mairie du 3e arrondissement s’adaptent aux fortes chaleurs cet été 16:11
    Laurence Cas rejoint Finaxim comme directrice associée 15:52
    Trente-deux nouveaux logements sociaux inaugurés à Montélimar 15:46
    d'heure en heure
    Narcotrafic, renouvellement urbain… À Lyon, le "volontarisme est total" pour transformer la Cité Jardin 15:30
    Caroline Rébé, nouvelle directrice d'Harmonie Mutuelle pour la région AURA.
    AURA : Caroline Rébé nommée directrice régionale de Harmonie Mutuelle 15:05
    Velo'v - @Hugo LAUBEPIN
    Défi Mobilité 2026 : TCL lance un appel à candidatures à Villeurbanne 14:33
    Éducation : Votre enfant souffre-t-il d’anxiété sociale ? 13:58
    Théâtre : Fauves qui peut au parc de Lacroix-Laval ! 13:20
    Un répit "limité" avant le retour de "températures assez pénibles" : à Lyon, la crainte d'une nouvelle canicule 12:44
    Jazz à Vienne : Beirut, le retour de Zach Condon  12:12
    Auvergne-Rhône-Alpes : un écosystème de startups en pleine expansion 11:58
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut