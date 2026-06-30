Laurence Cas rejoint Finaxim comme directrice associée

L’entreprise Finaxim, spécialisée dans des solutions de temps partagé a nommé Laurence Cas au poste de directrice associée, elle sera basée principalement à Grenoble dans l’Isère.

Finaxim est une entreprise qui regroupe plusieurs cabinets de directeurs certifiés à temps partagé. Ils accompagnent les PME et ETI dans leur organisation. Ils interviennent notamment lorsqu’une entreprise a le besoin de structurer certaines fonctions (RH, finance, commerce, direction générale…) sans avoir la possibilité d’embaucher une ou plusieurs personnes à temps plein. Pour le moment, Finaxim possède six bureaux en France : Paris/IDF, Rhône-Alpes, Méditerranée, Atlantique, Hauts-de-France et Grand-Est.

L’entreprise a une volonté de développement et notamment sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour cela Laurence Cas a été nommée en février dernier, directrice associée. Elle est implantée à Grenoble et ses missions principales consistent à rapporter les affaires : « Franck Vernay (directeur général de Finaxim) m’a confié la responsabilité du développement de l’Isère et des deux Savoie. Donc, je travaille depuis chez moi et je vais à la rencontre des entreprises, dans des évènements. Mon rôle est vraiment d’aller au-devant des entreprises, d’identifier leur besoin et de placer nos membres », témoigne Laurence Cas.

Laurence Cas nommée directrice associée de Finaxim. ©LaurenceCas

Cette nomination s’appuie sur les compétences solides de la directrice associée, riche d’un parcours dans la finance. Laurence Cas a un diplôme d’expert-comptable et a entamé sa carrière dans des cabinets d’expertise comptable, puis en tant que chef de mission en audit chez KPMG. À la suite de cela, elle a intégré des postes de directrice administrative et financière au sein de la BU du groupe Orange, puis de l’entreprise KIS. Avant d’être approchée par le groupe Schneider Électrique en 2012, où elle devient chef comptable de l’une des deux principales filiales françaises, elle y restera pendant 13 ans avant de se lancer en indépendance en tant que consultante en direction financière. « Moi ce qui m’a toujours importé dans ma carrière ce sont les relations humaines, de gérer des équipes, de les faire progresser dans leurs carrières. Quand je me suis lancée en indépendante, ça m’a beaucoup plu, mais il me manquait cette appartenance à un réseau. Je n’avais pas perçu l’ampleur de l’indépendance et d’être seul », relate Laurence Cas.

Depuis le mois de février, elle occupe donc le poste de directrice associée au sein de Finaxim et continue en parallèle son activité indépendante : « J’ai retrouvé tout cet effet collectif qui me nourrit énormément aujourd’hui. J'aime contribuer à la bonne marge de l'écosystème parce que je vais identifier des problématiques et des besoins chez les clients et en face, j'ai les bons experts pour pouvoir répondre et ça, c'est vraiment quelque chose qui me motive au quotidien », souligne-t-elle.