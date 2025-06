Face à l'augmentation des incidents de cyber-attaques au sein des établissements de santé en Auvergne-Rhône-Alpes, l'ARS et le CGS Sara ont annoncé déployer de nouveaux services à destination des établissements de santé.

53 incidents de cyber-attaques au sein des établissements publics de santé ont été recensés sur l'année 2024 en Auvergne-Rhône-Alpes. Afin de lutter contre ces problèmes liés à la protection des systèmes d’information, l'ARS AURA (Agence régionale de santé) et le GCS Sara (groupement de coopération sanitaire) ont annoncé le déploiement de nouveaux services ce lundi 2 juin. À destination des établissements sanitaires et médico-sociaux, ces derniers sont adaptés aux différentes structures.

"Le secteur de la santé est en première ligne face aux risques cyber. Il est vital de protéger les données sensibles tout en assurant la continuité des soins. Notre ambition est claire : donner aux établissements les moyens d’anticiper, de se protéger et de réagir efficacement, à travers des services concrets, mutualisés et évolutifs", justifie Bertrand Pellet, directeur du GCS Sara.

Accompagnement, assistance, sensibilisation...

Face à ces menaces de plus en plus importantes, le nouveau programme vise à garantir la continuité des soins et la sécurité des patients en toute circonstance. Dans cet élan, 13 sessions de formation seront organisées à destination des équipes en charge du déploiement des mesures de sécurité informatique au sein des établissements sanitaires et médico-sociaux.

Une hotline dédiée aux questions et incidents sera également accessible toute l’année, 24h/24 et 7j/7 par téléphone. Des campagnes de sensibilisation à destination des professionnels de santé libéraux seront quant à elle déployées gratuitement.

Afin de mettre en oeuvre ces services, l'ARS à dédié un budget de 3,2 millions d'euros, dont 2,1 millions d'euros pour le sanitaire et 1,1 million d'euros pour le médico-social.

