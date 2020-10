Le collectif "anti-PMA pour toutes" Marchons Enfants réunissant une vingtaine d'associations dont La Manif Pour Tous, a organisé un rassemblement statique place Bellecour, ce samedi 10 octobre. Une contre-manifestation a été organisée.

A l'appel du collectif Marchons Enfants qui regroupe 22 associations dont La Manif Pour Tous, Alliance Vita ou encore les Associations familiales catholiques, les "anti-PMA pour toutes" se sont réunis hier place Bellecour. Hier après-midi, une soixante de rassemblement étaient organisés par le collectif Marchons Enfants avaient lieu partout en France.

Il était "environ 2000 personnes (selon les chiffres des organisateurs)", comme le précise Rue 89 Lyon.

Ces associations demandent le retrait du projet de loi bioéthique qui autorise la procréation médicalement assistée (PMA) ouverte à toutes les femmes, y compris aux femmes seules et aux couples homosexuels.

Liberté, égalité, paternité

Les organisateurs ont distribué à la foule des drapeaux rouges et verts floqués "liberté, égalité paternité", en écho aux drapeaux roses et bleus représentatifs du mouvement La Manif Pour Tous.

Des "militant-e-s Queers et feministes" ont organisés une contre-manifestation, au même endroit, place Bellecour pour faire entendre leur position et soutenir la PMA pour toutes.

Les forces de l'ordre étaient sur place pour tenir les deux blocs à bonne distance.

Pour rappel, le projet de loi "PMA pour toutes" a été adopté en seconde lecture par l’Assemblée nationale le 31 juillet 2020. Il doit maintenant revenir au Sénat et attendre la réunissions de la commission mixe paritaire, ce qui signifie qu'il peut encore être rejeté ou au moins, très largement amendés.