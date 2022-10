Lyon : l’école Gilbert Dru occupée pour abriter une famille sans toit

Depuis lundi soir, l’école Gilbert Dru est occupée par un collectif de parents pour mettre à l’abri une élève de 8 ans et sa famille, qui n’avaient pas de toit.

Déjà occupée l’année dernière par des parents d’élèves pour abriter des enfants sans domicile et leurs familles, l’école Gilbert Dru, située à la Guillotière dans le 7e arrondissement, héberge depuis lundi 3 octobre une nouvelle écolière et sa famille. Après avoir financé six nuits d’hôtel à cette enfant de 7 ans arrivée au sein de l’établissement le 26 septembre et à sa famille, le collectif Solidru a décidé de les abriter dans les murs de l’école "face à l'absence de réponse et de solution" des pouvoirs publics, explique le collectif Jamais sans toit.

Une centaine d'enfants sans toit depuis la rentrée

La mise à l’abri de cette élève de l’école Gilbert Dru, de son frère de 12 ans et de sa mère, qui aurait fait une demande d’asile auprès de la France, intervient quelques jours après la visite à Lyon du ministre du Logement Olivier Klein qui avait alors assuré "les enfants doivent avoir un toit et être protégés".

La semaine dernière, le collectif Jamais sans toit recensait déjà 46 familles soit 111 enfants sans toit depuis la rentrée dans la Métropole de Lyon. Lundi soir, le collectif appelait donc "l'État [à] tenir ses engagements et que les paroles du président de la République et du ministre délégué chargé de la ville et du logement se traduisent en acte".