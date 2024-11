A l'occasion de la Fête des Lumières qui se déroulera du 5 au 8 décembre prochain, Sytral mobilités déploie un dispositif exceptionnel sur le réseau TCL. Déviations, horaires prolongés et changement de tarification, voici les principales informations à retenir.

L'événement annuel de la Fête des Lumières revient du 5 au 8 décembre prochain à Lyon. Afin d'accueillir les visiteurs et faciliter leur déplacement, le Sytral déploie un dispositif exceptionnel sur tout le réseau TCL. Avec une mobilisation de plus de 2 500 agents jours et nuits, Bruno Bernard, président de la Métropole et du Sytral annonce la mise en place "d'un dispositif d'envergure exceptionnel", "à l’occasion de cet événement majeur de notre territoire à la portée internationale".

De façon à accompagner la piétonnisation des secteurs Presqu'île, Vieux Lyon, Fourvière et Parc de la Tête d'Or, les bus ne circuleront plus en Presqu'île. Les stations de métro seront quant à elle reconfigurées afin d'optimiser les flux de circulation et d'assurer la sécurité des voyageurs.

Horaires prolongées

Afin de permettre aux visiteurs de profiter pleinement des animations nocturnes, les différentes lignes de transports verront leurs horaires se prolonger. Les quatre lignes de métro seront alors fonctionnelles jusqu'à deux heures du matin, du 5 au 7 décembre. Les lignes de tramways T1, T3, T4 et T6 et la ligne de funiculaire en direction de Fourvière fonctionneront quant à elles jusqu'à une heure du matin. Tandis que les lignes de bus "pleine lune", circuleront les nuits du jeudi au vendredi, du vendredi au samedi, et du samedi au dimanche, selon leurs itinéraires habituels.

Tarifications modifiées

Comme le veut la tradition, l'ensemble des transports TCL deviendront gratuits le 8 décembre dès 16 h et jusqu'à la fin du service. Lors des journées précédentes, les titres seront proposés à prix réduits avec des tickets spéciaux, tels que "TCL en fête", proposé au prix de 3,60€ par jour, pour se déplacer sans limite de 16 h à la fin de service.

