Anciennes oeuvres, nouveaux quartiers... toute la programmation de la Fête des Lumières 2024

Mardi 5 novembre, la Ville de Lyon a dévoilé la programmation complète de la 25e édition de la Fête des Lumières qui se déroulera du 5 au 8 décembre.

Pour le 25e anniversaire de la Fête des Lumières, la Ville de Lyon a vu les choses en grand, entre nouveautés et retour d’oeuvres marquantes. Toute la programmation de cette édition 2024 a été dévoilée ce mardi 5 novembre par la Ville de Lyon.

32 oeuvres exposées

Installées principalement dans le centre-ville, le parc de la Tête d’Or (6e arr.) ou encore le parc Blandan (7e arr.), ce sont au total 32 oeuvres que les visiteurs pourront admirer sur 28 sites le mois prochain. Dans le centre-ville de Lyon, les visiteurs pourront (re)découvrir Nouvelle Vague de Zouhourr Saoud, Jesus Baptista et Dirk Rauscher, à la gare Saint-Paul, Mother de Julian Hölscher sera projeté sur la façade de la cathédrale Saint-Jean, Not for sale de LNLO, place du Change, Laniakea #horizon24 de Jerôme Donna, I Love Lyon de Jacques Rival sur la place Bellecour, L'enfant lumière de Lightning Hope sur le quai de Saône (anciennement sur la colline de Fourvière), Dimension of light de Javier Riera au Théâtre des Célestins. Sur la place des Célestins toujours, les visiteurs pourront également découvrir Flux de Collectif Scale.













Place des Jacobins, l'oeuvre de Patrice Warrener, Jacobins Act 4 sera installée. Sur la place de la République, on retrouvera Coral Ghosts de Philipp Frank, un dispositif qui alerte sur la disparition du paysage marin. À proximité, rue de la République, Paseo d'hiver de Faniuolo sera également installée. L'oeuvre Metalia sound system de Kaïs Dhifi sera quant à elle visible dans le quartier Grolée. Place de la Bourse, l'œuvre Celestial Brainstorm, oeuvre sur les troubles mentaux et les handicaps cachés, d’Amelia Kosminsky pourra être découverte. La basilique de Fourvière verra l'oeuvre Fourvière en voix des Allumeurs de rêves / BK projetée sur sa façade.



Le musée de l'imprimerie et de la communication graphique accueillera l'oeuvre Une lumière ici de l'artiste Virginia Woolf. La place des Terreaux quant à elle accueillera Le retour du petit géant des Allumeurs d'Images et la place Louis Pradel l'oeuvre Brain Dance de Romain Tardy. À proximité de l'Hôtel de Ville sera projeté Circuits entrelacés de Kenia Almaraz Murilloz et Elliott Causse. Le dispositif des Expérimentations étudiantes des Grands Ateliers s'exposera sur les places Saint-Nizier, d'Albon et sur le Quai Saint-Antoine. La Manufacture des Tabacs accueillera quant à elle l'oeuvre La Manu fait son cinéma d'Inenscity.

Les nouveautés de cette édition 2024

Pour la première fois, le musée de l’automobile Henri Malatre à la Rochetaillée-sur-Saône accueillera une oeuvre : Post Idols de Pitaya. Ce sera également le cas de l'Auditorium de Lyon avec l'oeuvre Outside de Nacelle Aïneche et Pia Vidal, du 5 au 7 décembre, de 18 heures à 23 heures, puis le 8 décembre de 17 heures à 22 heures. Côté Quai Saint-Antoine, les visiteurs pourront s'émerveiller devant (Dé)construire, de la plateforme de la Jeune Création Franco-Allemande.









Comme à la Duchère en 2023, deux nouveaux quartiers de Lyon seront mis en avant : La Croix-Rousse avec l'oeuvre Lumière pour tous de Gerard Torres sur l'esplanade du Gros Caillou (4e arr.), ainsi que la Cité Jardin de Gerland (7e arr.) avec l'oeuvre La cité comme maison. 2 000 fleurs seront exposées, dont une partie créée par les habitants du quartier au cours d’ateliers proposés par des partenaires.

Au parc de la Tête d'Or et au parc Sergent Blandant

Les Anooki - parc de la Tête d'Or. (@Fête des Lumières)

Cette année encore, le parc de la Tête d'Or sera au centre de cette fête des Lumières. Cinq oeuvres seront proposées aux visiteurs : les Anooki de Inook, Plastic Island de Luzinterruptus, Reflexions color de Antoni Arola, Solar dust de Quiet Ensemble et Winter Blossom de Darkitects. Au parc Sergent Blandan, les enfants seront le coeur de la fête avec la Boum de lumières, sous la direction artistique de Scenitz.

Les Lumignons du Coeur seront de retour cette année encore sur la place Satonnay. C’est Alynea - Samu Social 69 qui bénéficiera de l’opération. L’ensemble des fonds récoltés permettra de réhabiliter 50 logements.

