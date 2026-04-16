Le forum Jobs Étudiants de retour à Bron le 22 avril pour sa 3e édition

La 3e édition du forum Jobs Étudiants se tiendra le mercredi 22 avril de 10 heures à 18 heures à l’Espace Roger-Pestourie de Bron.

Vous êtes un étudiant à la recherche d’un travail pour l’été ou pour le reste de l’année, mais les recherches sont difficiles ? Pas de panique, le forum Jobs Étudiants est de retour pour sa 3e édition le mercredi 22 avril prochain à Bron. L’événement se déroulera à l’Espace Roger-Pestourie de 10 heures à 13 heures, puis de 14 heures à 18 heures.

L’occasion d’amener avec vous votre CV et quelques lettres de motivation afin de discuter avec des recruteurs. Commerce, animation, restauration, services à la personne ou encore intérim et agriculture, les secteurs recrutent les étudiants, parfois même sans expérience. Une trentaine d’entreprises avec des offres à pourvoir seront par ailleurs présentes, comme Auchan, Decathlon, Burger King, Lidl, McDonald’s, Novotel ou encore le Grand Parc de Miribel…

Le forum est gratuit et accessible sans inscription.

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