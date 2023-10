Lyon : le récap' des temps forts de la semaine

Le rythme soutenu de l'actualité se fait aussi ressentir à Lyon. Retour sur les moments qui ont marqué la semaine.

Soutien au peuple d'Israël, déclarations de Laurent Wauquiez, punaises de lit... Voici les temps forts qui ont rythmé l'actualité de cette semaine du 9 au 15 octobre à Lyon.

Rassemblement de soutien à Israël mardi

Plus d'un millier de personnes se sont réunies place Bellecour, mardi 10 octobre en fin de journée, pour afficher leur soutien au peuple d'Israël, à la suite de l'attaque du Hamas du 7 octobre dernier. Organisé par le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), et relayé par la Licra, ce rassemblement a pu se tenir sans encombre à partir de 18h30. La sécurité avait été, par ailleurs, très fortement renforcée pour l'occasion par crainte de violence et d'actes antisémites. Deux évacuations par la police ont été aperçues avant le début des prises de parole.

Le ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

L'alerte "urgence attentat" décrétée

Conséquence de l'attentat d'Arras tuant un professeur, vendredi 13 octobre, le gouvernement a annoncé placer le pays en alerte "urgence attentat". Les dispositifs de sécurité autour d'établissements publics et de rassemblements sont donc renforcés, dans le Rhône comme ailleurs. Le ministre de l'Intérieur Gabriel Attal a par ailleurs annoncé que les cours ne débuteraient pas avant 10 h lundi dans les établissements scolaires, pour permettre des échanges entre élèves et corps enseignant. À 14 heures, une minute de silence sera respectée dans les collèges et lycées. À Lyon, un rassemblement organisé par l'intersyndicale Education Rhône est prévu à 18h lundi, place des Terreaux.

Jonathan Rive au cours d'une intervention contre les punaises de lit. @VG

Les coulisses d'une intervention contre les punaises de lit

Objet d'un emballement médiatique inédit sur le sujet, problématique sanitaire nationale, les punaises de lit semblent envahir le quotidien. À Lyon, Lyon Capitale a suivi Jonathan Rive, technicien chez Nuisi protect, pour découvrir les dessous de ses interventions contre ces insectes, devenues de plus en plus fréquentes.

Laurent Wauquiez (Jean-Pierre Clatot/AFP)

Laurent Wauquiez veut lancer sa mutuelle

La Région Auvergne-Rhône-Alpes va lancer un appel à manifestation d'intérêt auprès de mutuelles de santé pour proposer un dispositif de complémentaire régionale. C'est ce qu'elle a indiqué dans un communiqué diffusé en fin de semaine. Dans la région, 300 000 personnes ne bénéficient pas de complémentaire santé, certaines catégories de la population étant plus touchées que d'autres, notamment les jeunes et les séniors.

La Région AuRa de Laurent Wauquiez compte ainsi mettre en place le dispositif "Ma mutuelle région Auvergne-Rhône-Alpes" en mobilisant des opérateurs de l'assurance complémentaire de la région pour qu'ils proposent des couvertures avec trois niveaux de garanties.

5Pointz, la Mecque new-yorkaise du street art en 2013. Cette année, le festival Peinture Fraîche lui rendra hommage 10 ans après sa destruction. (Photo de EMMANUEL DUNAND / AFP)

Des festivals lyonnais se croisent

Des festivals culturels, événements phares de la vie lyonnaise, viennent de démarrer à Lyon, tandis que le Lyon Braderie festival s'achève ce soir. Le festival Lumière a été lancé par l'acteur Fabrice Lucchini dans une halle Tony Garnier bondée, samedi 14 octobre. Le festival de street art Peinture Fraîche a également pris ses quartiers dans les usines Fagor, proposant ateliers, musique live, fresques et expositions. À Villeurbanne, la nouvelle salle de concerts et spectacles La Rayonne, tenue par le CCO (Centre culturel œcuménique) vient d'ouvrir dans le quartier de La Soie.