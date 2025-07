Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce mercredi

La qualité de l'air sera bonne à moyenne à Lyon et dans toute la métropole de Lyon ce mercredi 9 juillet avec des concentrations d'ozone qui devraient légèrement augmenter.

On respire toujours relativement bien à Lyon et dans la métropole de Lyon ce mercredi 9 juillet. Si la formation d'ozone pourrait légèrement augmenter compte tenu d'une baisse progressive du vent et d'une hausse des températures, la hausse ne serait cependant pas très importante et la qualité de l'air restera moyenne à bonne à Lyon.

Les concentrations en particules fines, dioxyde d'azote et dioxyde de soufre seront bonnes et celles concernant les multi-polluants et l'ozone moyenne.