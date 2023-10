Le Lyon Braderie Festival célèbre les commerçants de la ville

Jusqu'à dimanche soir, 350 commerçants et artisans se réunissent via différents pôles d'animation, dans six lieux de la ville. Une deuxième édition animée pour faire des bonnes affaires dans toute la presqu'île.

Le Lyon Braderie Festival anime le centre ville pour la deuxième année consécutive ce week-end, jusqu'à dimanche soir. Au total, 350 commerçants et artisans ainsi que des stands de braderie proposent leurs créations et marques via six pôles, placés entre le bas des pentes de la Croix Rousse et la Confluence. Pour l'événement, organisé par My Presqu'île avec le soutien de la CCI (Chambre des commerces et de l'industrie) et de la Ville de Lyon, la zone a été entièrement piétonnisée.

Le pôle Food réunit les restaurateurs place de la République. Les créateurs sont installés place Sathonay, le pôle végétal est situé place des Jacobins. À la Confluence, les flâneurs retrouveront le pôle Mode et Arts, inédit, tandis que le pôle Famille prend ses quartiers au Grand Hôtel-Dieu. Un dernier pôle gastronomique baptisé Saveurs et Gourmets, est installé place Ampère pour des dégustations.