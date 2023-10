La Région Auvergne-Rhône-Alpes promet une mutuelle santé à tarif négocié

La Région Auvergne-Rhône-Alpes va lancer un appel à manifestation d'intérêt auprès de mutuelles de santé pour proposer un dispositif de complémentaire régionale.

A partir du mois de juin 2024, les habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes pourront bénéficier d'une complémentaire santé à un tarif avantageux, entre 15 à 20 % inférieur à une mutuelle classique pour une couverture équivalente. Dans la région, 300 000 personnes ne bénéficient pas de complémentaire santé, certaines catégories de la population étant plus touchées que d'autres, notamment les jeunes et les séniors.

Un lancement prévu pour juin 2024

La Région Auvergne-Rhône-Alpes de Laurent Wauquiez compte ainsi mettre en place le dispositif "Ma mutuelle région Auvergne-Rhône-Alpes" en mobilisant des opérateurs de l'assurance complémentaire de la région pour qu'ils proposent des couvertures avec trois niveaux de garanties. L'augmentation tarifaire sera limitée dans le temps promet la région et l'accès à la complémentaire se fera sans condition de revenus, sans limite d'âge ni questionnaire médical. L'objectif est d'atteindre plusieurs dizaines de milliers de personnes à horizon 2027-2028.

Lire aussi : "L'heure du grand choix pour la France" : Wauquiez se tient prêt pour 2027

"Le gouvernement ayant annoncé que le remboursement des soins dentaires allait passer de 70 à 60% à partir de ce mois d’octobre 2023, ce qui engendrera inéluctablement une hausse de cotisations pour les patients disposant d’une mutuelle, la Région va par exemple, proposer que tous ses habitants, sans condition d’âge, bénéficient d’un examen bucco-dentaire pris en charge une fois par an", précise la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans un communiqué de presse.

La délibération sera présentée lors de la prochaine assemblée plénière et permettra de lancer un appel à manifestation d'intérêt auprès des acteurs du secteur. "Les opérateurs qui souhaiteront s’inscrire dans cette démarche et qui répondront aux enjeux des administrés, traduits dans les termes de cet AMI, deviendront les partenaires de la Région et pourront proposer leurs offres « Ma Mutuelle Régionale » sur les territoires", poursuit la région. Cette mutuelle régionale n'en est donc pour l'instant qu'à l'état de projet.

Lire aussi : Professeur tué à Arras : Wauquiez demande "des comptes à l'extrême gauche"