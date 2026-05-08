Refus d'obtempérer à Lyon : les suspects tirent sur les policiers avant d'être arrêtés dans l'Ain

Jeudi 7 mai, les policiers ont fait face à un refus d'obtempérer dans le 7e arrondissement de Lyon. Durant l'intervention, les suspects ont fait usage d'un fusil à canons sciés, avant d'être interpellés à Montluel, dans l'Ain.

Il était environ 17 h 30 jeudi 7 mai lorsqu'une voiture Volkswagen avec trois individus à son bord refuse d'obtempérer sur l'avenue Jean-Jaurès, dans le 7e arrondissement de Lyon. D'après nos confrères du Progrès, c'est une véritable course poursuite qui a débuté lorsqu'un équipage du Groupe de sécurité de proximité (GSP) de la police nationale tente alors d'arrêter le véhicule.

Dans une traque qui a duré près de 30 minutes, les suspects ont alors pris la direction de Caluire jusqu'au périphérique, faisant usage d'un fusil à canons sciés. Ils se sont alors rendus sur l'A6, puis l'A46 en direction de Villefranche-sur-Saône, jusqu'à Neyron, et La Boisse, dans l'Ain. De nouveaux coups de feu sont tirés.

L'un des suspects est d'abord interpellé. Un second, le conducteur, est arrêté quelques instants plus tard à la gare de Montluel, toujours dans l'Ain. Dans sa fuite, ce dernier a blessé un policier à la jambe en le percutant. L'un de ses collègues à du ouvrir le feu à plusieurs reprises pour le défendre. Les deux suspects sont âgés d'environ 25 ans. Le troisième suspect serait toujours en fuite, indiquent nos confrères de BFM Lyon. Une enquête a été ouverte. Elle est menée par la Division de la criminalité territoire.

La préfecture et le syndicat Alliance réagissent

"Les policiers nationaux du Rhône ont fait preuve hier de beaucoup sang-froid pour procéder à l’interpellation de deux auteurs d’un refus d’obtempérer et de tirs par arme à feu dans leur fuite. Les faits intervenus hier nous rappellent, s’il le fallait, à quel point nos forces de l’ordre font preuve d’un engagement qui appelle notre reconnaissance. La Préfète transmet ses vœux de bons rétablissements au policier blessé au cours de l’opération", a salué la préfète du Rhône.

De son côté, le syndicat policier Alliance assure que "les mots ne suffisent plus." Et d'ajouter : ""Ensauvagement", "narcobanditisme", "mexicanisation"… Les constats sont connus depuis longtemps. La réalité est désormais claire : des criminels toujours plus violents n’ont plus peur de s’attaquer aux forces de l’ordre. Des renforts immédiats sur Lyon sont une évidence. Mais au-delà de l’urgence, c’est une réponse nationale forte qui doit être apportée pour que la France retrouve enfin sérénité, autorité et sécurité. Les policiers n’attendent plus des discours."

Il conclut : "Encore une fois, la police lyonnaise a fait preuve d’un grand professionnalisme. Alliance 69 s’assurera du suivi psychologique de nos collègues et veillera à ce que la reconnaissance soit à la hauteur de leur engagement."