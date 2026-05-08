18 individus interpellés et 1,8 kilo de drogues saisi lors d'une opération de sécurisation à Vénissieux

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action départemental de restauration de la sécurité du quotidien, une opération a été menée les 5 et 6 mai à Vénissieux.

Vaste coup de filet à Vénissieux. Les 5 et 6 mai, 93 effectifs, dont 86 policiers nationaux, 4 policiers municipaux et 2 agents des douanes et de l’URSSAF ont été mobilisés dans le cadre d'une opération "ville sécurité renforcée" dans la commune de l'est lyonnais.

Lors de cette opération, 18 individus ont été interpellés, dont 3 mineurs et 3 étrangers en situation irrégulière, 19 amendes forfaitaires délictuelles et autres verbalisations ont été réalisées (stupéfiantes, fausses identités, stationnement gênant, offre et cession de stupéfiants et défaut d’assurance, vente à la sauvette…), deux établissements ont également été contrôlés, menant à deux procédures pour manquements aux règles d'hygiène.

1,8 kg de drogues, 1 400 euros d’avoirs criminels, 24 paquets de cigarettes et des plaquettes de médicaments ont enfin été saisis. Un véhicule a également été placé en fourrière.