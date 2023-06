Lyon : le parking LPA du Gros Caillou fermé deux mois cet été

À partir du 30 juin, le parking LPA du Gros Caillou sera complètement fermé aux automobilistes et cyclistes durant deux mois. Quelques alternatives seront proposées aux usagers.

Des travaux de nettoyage, de peinture et de reprise structurelle vont nécessiter la fermeture du parking LPA situé sous le Gros Caillou, à la frontière des 1er et 4e arrondissements du 30 juin au 15 septembre. L’ouvrage sera donc complètement fermé aux automobilistes et cyclistes, qu’ils soient abonnés ou simplement de passage, au moins jusqu’au 3 septembre, date à laquelle devraient rouvrir les deux premiers niveaux du parking. Les niveaux -3 et -4 devraient quant à eux rouvrir à la fin du chantier, mi-septembre.

Report à Croix-Rousse ou Terreaux

Alors que certains internautes s’inquiétaient ces derniers jours de la fermeture du parking, du côté de l’agence gérant la communication de Lyon Parc Auto (LPA), un service de la Métropole de Lyon, on précise que des solutions de stationnement alternatives seront proposées "pour répartir les abonnés sur d’autres places de parking LPA, sous réserve de places disponibles". Ces derniers devraient d’ailleurs en être informés par mail à partir de ce lundi 12 juin.

Concrètement, les places réservées aux motos et la station Citiz hébergée dans le parking seront transférées au parking LPA de la Croix-Rousse, situé 73 rue de Belfort. Quant aux cyclistes et automobilistes disposant d’un abonnement, ils se verront proposer une solution alternative au parking LPA de la Croix-Rousse ou des Terreaux. Une autre alternative, plus éloignée, est également mise en avant au parking LPA de la Cité Internationale, au tarif de 50 euros, moins cher donc que l’abonnement proposé au Gros Caillou qui est actuellement de 108 ou 140 euros.

Pour les abonnés qui n’obtiendraient pas de solution alternative leur convenant, une suspension temporaire de leur abonnement sera mise en place le temps des travaux.