Pollution : à Lyon, la qualité de l'air est mauvaise en ce début de semaine

Soleil, canicule et pollution à Lyon (photo : Florent Deligia)

La qualité de l'air n'est pas bonne du tout actuellement à Lyon.

"Dimanche 19 décembre, les masses d'air seront très stables, en particulier sur l'est de la région. Les concentrations de particules vont par conséquent augmenter et détériorer la qualité de l'air. Elle sera dégradée à mauvaise sur quasiment toute la moitié est de la région et le nord de l'Auvergne", explique le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, spécialiste de la qualité de l'air dans la région.

Pas d'amélioration en vue. "Lundi 20 et mardi 21 décembre, le brassage atmosphérique devrait être légèrement plus fort, néanmoins la qualité de l'air restera dégradée à mauvaise sur une large portion du territoire", poursuit le laboratoire.