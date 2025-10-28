Actualité
La ligne D du métro à Lyon à l’arrêt ce mardi 28 octobre 2025. (@AL)

Lyon : le métro D en partie à l'arrêt après une panne d'énergie

  • par Vincent Guiraud

    • La ligne D du métro à Lyon est en partie à l'arrêt ce mardi matin suite à une panne d'énergie. Les stations de Laennec à Gare de Vénissieux ne sont plus desservies.

    C'est la pagaille sur la ligne du métro D ce mardi 28 octobre à Lyon. Au lendemain d'importantes difficultés sur les rails, c'est dans le métro lyonnais que la galère se poursuit pour les voyageurs. Suite à une panne d'énergie, la ligne D est en partie à l'arrêt.

    Elle circule uniquement de Grange Blanche à Gare de Vaise et les stations de Laennec à Gare de Vénissieux ne sont plus desservies.

    Des bus relais sont mis en place entre Grange Blanche et Gare de Vénissieux. La reprise de la circulation est estimée à 9h30.

    à lire également
    Pont de Chasse-sur-Rhône : la circulation rouvre ce vendredi après quatre mois de travaux

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : le métro D en partie à l'arrêt après une panne d'énergie 09:11
    Pont de Chasse-sur-Rhône : la circulation rouvre ce vendredi après quatre mois de travaux 08:44
    Isère : A quoi ressemblera la future Vallée Bleue ? 08:20
    Loire : les élus lancent une pétition pour "défendre nos finances locales et nos services publics" 07:50
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours bonne ce mardi 07:29
    d'heure en heure
    Des nuages avant le retour du soleil à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus 07:12
    Fanny Dubot
    "L’image de Grégory Doucet a été beaucoup déformée", regrette Fanny Dubot (EELV) 07:00
    obseques gerard collomb
    Procès de cyberharcèlement contre Brigitte Macron : un élu de Saône-et-Loire parmi les prévenus 27/10/25
    Concours de fondue
    Haute-Savoie : 25 000 visiteurs se sont rendus au festival gourmand "Toquicimes" 27/10/25
    Sigvaris représentera le textile médical Auvergne-Rhône-Alpes au salon du Made in France 27/10/25
    police Lyon
    Vol violent à la Guillotière : un suspect interpellé après une agression à couteau 27/10/25
    Pâtisserie gault et milliau
    Un duo de chef isérois nommé Pâtissier de l'année 2026 du Gault & Millau 27/10/25
    Attaque au couteau dans la Drôme : le procès pour assassinats terroristes s'ouvre aujourd'hui 27/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut