Lyon : le métro D en partie à l'arrêt après une panne d'énergie

La ligne D du métro à Lyon à l’arrêt ce mardi 28 octobre 2025. (@AL)

La ligne D du métro à Lyon est en partie à l'arrêt ce mardi matin suite à une panne d'énergie. Les stations de Laennec à Gare de Vénissieux ne sont plus desservies.

C'est la pagaille sur la ligne du métro D ce mardi 28 octobre à Lyon. Au lendemain d'importantes difficultés sur les rails, c'est dans le métro lyonnais que la galère se poursuit pour les voyageurs. Suite à une panne d'énergie, la ligne D est en partie à l'arrêt.

Ligne D - 8h47 - Circule de Grange Blanche à Gare de Vaise-G.Collomb - Bus relais - Reprise estimée à 9h30- Panne d'énergie — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) October 28, 2025

Elle circule uniquement de Grange Blanche à Gare de Vaise et les stations de Laennec à Gare de Vénissieux ne sont plus desservies.

Des bus relais sont mis en place entre Grange Blanche et Gare de Vénissieux. La reprise de la circulation est estimée à 9h30.