Élu meilleur restaurant végétarien du monde en 2020, le Culina Hortus est présent encore aujourd'hui au Lyon Street Food Festival.

Depuis samedi 25 juin, le Culina Hortus crée la surprise au Lyon Street Food Festival avec sa recette de barbecue végétarien. Le chef passé par Top Chef, Adrien Zedda, présente une recette à base de céleri, légume signature de son restaurant gastronomique. Avec cette participation, le meilleur restaurant végératien du monde en 2020 lance une nouvelle ère : celle où street food, gastronomie et végétarisme peuvent cohabiter.

Le sandwich gastronomique 100 % végétarien concocté par le chef Adrien Zedda contient, dans un pain du boulanger Miette, une garniture ultra gourmande et généreuse. Un céleri rôti 12h, passé aux flammes du barbecue, est servi avec harissa maison, mayo à l'ail, des légumes croquants de saison, des herbes fraiches, pousses d'épinards et fleurs comestibles. Une nouvelle offre street food haut de gamme mais accessible, très cuisinée mais à emporter, que Thomas Bouanich, fondateur de la marque Culina, va développer prochainement à Lyon... On a hâte !

Le sandwich céleri grillé au BBQ et ses petits légumes 🍆 de Culina Hortus, élu Meilleur restaurant végétarien du monde en 2020.

