Actualité
La joie des joueurs de l’Olympique Lyonnais après leur victoire 1-0 face à Marseille au Groupama Stadium le 1er septembre 2025 en Ligue 1. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Coupe de France : l'OL fera face au FC Saint-Cyr en 32e de finale

  • par Vincent Guiraud

    • Ce lundi soir a eu lieu le tirage au sort des 32e de finale de Coupe de France. L'Olympique Lyonnais rencontrera le FC Saint-Cyr/Collonges au Mont d'Or le weekend du 20 décembre.

    Ce sera un court déplacement pour les Lyonnais pour leur entrée en Coupe de France. Ce lundi 1er décembre se tenait le tirage au sort des 32e de finale de la compétition, étape où les clubs de l'élite font leur entrée dans le tableau. Et pour ce premier match, les joueurs de Paulo Fonseca rencontreront les voisins du FC Saint-Cyr/ Collonges au Mont d'Or.

    Le club de R1 de la banlieue lyonnaise accueillera les coéquipiers de Corentin Tolisso le weekend du 20 décembre prochain.

    A noter également que le Paris Saint-Germain, tenant du titre, se déplacera pour affronter Vendée Fontenay (National 3, 5e division) et Marseille ira à Bourg-en-Bresse (3e div.). Aucune grosse affiche n'a été tirée, si ce n'est une rencontre Auxerre - Monaco, entre clubs de l'élite. Le nouveau leader de Ligue 1, Lens, ira à Feignies (4e div.).

    Les principaux matches des 32e de finale :

    Concarneau (D3) - Nantes (L1)

    Vendée Fontenay (D5) - PSG (L1)

    Les Herbiers (D4) - Angers (L1)

    Les Sables (D5) - Rennes (L1)

    Nice (L1) - Saint-Etienne (L2)

    Auxerre (L1) - Monaco (L1)

    Bourg-en-Bresse (3e div.) - Marseille (L1)

    Feignies (4e div.) - Lens (L1)

    Saint-Cyr (R1) - Lyon (L1)

    Strasbourg (L1) - Dunkerque (L2)

    Saint-Maur (4e div.) - Lille (L1)

    Saône crue Lyon
    La Saône à Lyon toujours en vigilance crues

