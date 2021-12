Lyon : le festival Nuits Sonores fait son grand retour en mai 2022

Le festival des Nuits Sonores revient du 25 au 29 mai 2022 à Lyon pour une 19e édition placée sous le signe des "jours d'après".

Événement majeur de la nuit, le festival des Nuits Sonores de Lyon revient en 2022, durant tout le week-end de l'Ascension. Après des annulations et reports liés à la crise sanitaire, Nuits Sonores revient - presque - dans sa forme originelle, à sa date initiale, du 25 au 29 mai 2022. Cependant, l'organisation assure que cette édition "marque un tournant important dans son histoire".

Une mini-révolution

Durant 4 jours, les passionnés de musique pourront se retrouver aux anciennes usines Fagor-Brandt. À cette occasion, l'équipe des Nuits Sonores devrait "repenser une nouvelle fois l'implantation du site" et "réinventer des parcours autour de trois scènes aux identités marquées". Les fêtards assisteront alors à des "performances hybrides" et diverses autres animations musicales.

La nuit tombée, la "petite révolution nuits-sonorienne" ne s'arrêtera pas là. Les Nuits auront lieu "dans l'écrin plus intimiste et bien connu du public" que sont La Sucrière et le Sucre. "Un programme essentiel du festival, co-programme par quatre artistes iconiques de la scène électronique", assure l'organisation. Anciennement A day with..., deviendra le programme A night with.

La billetterie en ligne est déjà ouverte tandis que programmation des artistes ne sera dévoilée qu'à partir du 13 décembre. Par ailleurs, le festival tient également à rappeler que l'événement aura lieu "dans le respect scrupuleux des mesures sanitaires en vigueur à ces dates".

L'édition hors-série des Nuits Sonores avait finalement eu lieu en juillet 2021 et avait réuni plus de 30 000 personnes à Lyon.

