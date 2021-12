Le département de la Drôme placé en vigilance jaune en raison de chutes de neige

Un épisode neigeux est attendu dans la nuit de jeudi 9 à vendredi 10 décembre, principalement dans la vallée du Rhône (Drôme). La préfecture a placé le département de la Drôme en vigilance jaune neige-verglas de 3 heures à 8 heures du matin.

Météo France annonce plusieurs précipitations neigeuses dans le département de la Drôme cette nuit, à partir de 3 heures du matin. Dans la vallée du Rhône, secteur qui devrait être le plus touché, entre 1 et 3 cm sont attendus.

Ainsi, la préfecture de la Drôme "recommande à l'ensemble des usagers de limiter leurs déplacements durant cet épisode neigeux" tandis qu'elle assure que "les acteurs de l’État et les gestionnaires de la route sont mobilisés pour faire face à cette situation".

Vendredi 10 décembre au matin, les chutes de neige devrait se décaler vers le massif Vercors, le Diois et les Baronnies où une couche plus épaisse est attendue : entre 5 et 10 cm sur les reliefs, à plus de 800 mètres d'altitude.