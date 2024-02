Le Cirque Imagine dévoile son spectacle “Sacré Cirque” cette après-midi sur la place centrale du centre Commercial Westfield Part-Dieu.

Installée à Vaulx-en-Velin, la compagnie du Cirque Imagine dévoile cette après-midi Sacré Cirque, un spectacle intergénérationnel et interactif qui embarque dans le cirque traditionnel avec une version modernisée, des prouesses techniques et beaucoup d'humour. La représentation se tiendra à 14h30 sur la Place Centrale du centre commercial Westfield Part-Dieu.

Un spectacle "vivant intergénérationnel, renouvelé", repensé pour séduire les publics de tous les âges. Le public y retrouvera jongleurs, clowns, numéros de bascules et autres portées, avec une toute nouvelle troupe. Composée de 18 artistes internationaux, celle-ci renouvelle des numéros variés présentés à l'international, et propose des cours via son école installée à Vaulx-en-Velin.