Le Festival international du film sur les handicaps est à Lyon jusqu'à mardi

Le grand rendez-vous cinématographique dédié aux films sur les handicaps s'est ouvert hier à Lyon. Les projections d'œuvres brillantes se poursuivent dans la ville jusqu'à mardi.

Le festival international du film sur les handicaps (FIFH) est de retour à Lyon ce week-end. Pour l'occasion, courts, moyens et longs-métrages sont diffusés dans diverses salles de la ville. Pour Philippe Lefait, écrivain, ancien présentateur du JT de France 2 et parrain de cette édition 2024, avec ce festival, "il s'agit toujours de cinéma, et le handicap n'est qu'une considération parmi d'autres de ces films."

Chez Lyon Capitale, le premier coup de cœur s'est porté sur le film Trio, de Battumur Dorj, projeté à la soirée d'ouverture de l'événement, organisée au siège de la Région vendredi 9 février. Un documentaire chef-d'œuvre qui raconte l'histoire de Jam, jeune adulte atteint du syndrome de Down, né dans une région reculée de Mongolie, élevé à l'abri des discriminations sociales.

Lundi, le documentaire Je ne suis pas Barbe Bleue sera projeté au cinéma Lumière Bellecour à 20h15. Le long-métrage de Sophie-Charlotte Gautier filme la vie de Théodore, jeune étudiant comédien autiste. La projection sera suivie d'un débat animé par Dominique Franc, président de l’association Sésame Autisme Rhône-Alpes, partenaire du FIFH, en présence de l’équipe du film.

Mardi, des projections de films jeunesse seront organisées pour les scolaires dans le Grand amphithéâtre de l’Université Lumière Lyon 2, en partenariat avec l’Académie de Lyon. En soirée, la projection de la sélection de courts-métrages « Fais-moi du cinéma » sera suivie de la remise des prix réalisés dans le cadre du projet culturel entre les Pays-Bas et la France par les membres du Jury, en présence de Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe au maire de Lyon chargée de la Culture & Agnes Raux, chargée de projet culture à l’Ambassade des Pays-Bas en France.