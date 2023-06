A Lyon, le campement de la place de Milan à la Part-Dieu évacué

Le campement de la place de Milan à la Part-Dieu est évacué par les forces de l'ordre ce mercredi matin.

Ce mercredi matin, les forces de l'ordre procèdent à l'évacuation du campement installé sur la place de Milan à l'entrée de la gare de la Part-Dieu à Lyon. Une dizaine de camion et plusieurs dizaines de CRS sont mobilisés sur place depuis ce matin.

Evacuation menée dans le calme selon la préfecture

Entre 80 et 90 personnes vivaient sur place, des adultes seules mais aussi des familles avec enfants. Une centaine de tente étaient installées sur place depuis maintenant deux ans. "Nous on accompagne les personnes qui vivaient sur le site en leur fournissant des soins. Pas de solution d’hébergement pour nombreuses personnes. Ils nous ont dit que la place serait ensuite fermée pour ne laisser qu’une seule entrée qui serait gardée par une compagnie de sécurité privée. Pour éviter que les personnes s’installent de nouveau", détaille Yann Josses, coordinateur régional à médecin du monde.

"Cela déplace juste le problème"

"On déplore qu’il n’y ait pas eu de solution trouvée en amont pour reloger ces personnes la. Les gens vont s’installer ailleurs. Ça déplace juste le problème et de plus ça crée des ruptures dans les parcours de soin", ajoute de son côté Lucille Marcelin, coordinatrice générale à médecin du monde. Visiblement arrivés sur le site à 7 h 30, avant les forces de l'ordre, les agents de nettoyage du Grand Lyon se seraient retrouvés nez-à-nez avec les personnes à déloger. "Ca donne envie de vomir. Enlever des affaires et détruire les tentes et les habitats de familles ou d’enfants, on ne fait pas ce métier pour ça. C'est très triste", lance un agent d'entretien préférant rester anonyme.

L'évacuation s'est achevée en fin de matinée, l'opération s'est déroulée de la calme assure-t-on du côté de la préfecture. Les personnes jugées vulnérables auraient été placées en hébergement d'urgence et les autres évacuées.

L'opération aurait été menée à la demande la Métropole de Lyon, propriétaire du terrain.