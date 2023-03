La préfecture du Rhône fait évacuer un campement illégal à Lyon

La préfecture du Rhône a fait fermer à un campement illégal situé rue Jean Baldassini dans le 7e arrondissement de Lyon ce lundi 20 mars.

Le campement sauvage installé dans le 7e arrondissement de Lyon, au niveau de la rue Jean Baldassini, a été évacué ce lundi 20 mars par la préfecture du Rhône. Une soixantaine de personnes vivaient de manière illégale sur un terrain, au milieu de caravanes et d'habitations de fortunes.

Dans un communiqué, les services de l'État précisent que ce lieu était également le théâtre d'actes de prostitution, de trafics et de violences. Organisée en amont avec la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, la police nationale et la Métropole de Lyon, l'évacuation s'est déroulée sans heurts.

Suite à une décision de justice, la Préfecture a mis fin à l’occupation illicite d'un terrain situé rue Baldassini à #Lyon, où des faits de prostitution, de trafics et de violences ont été signalés



Une famille, composée de deux adultes et de trois enfants, qui se trouvait encore sur place ce matin a été prise en charge. Ils ont été "mis à l'abri dans un centre d'hébergement et d'insertion géré par Habitat et Humanisme", selon la préfecture du Rhône.