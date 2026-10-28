Daniel Valéro renonce à la présidence du Département du Rhône

Daniel Valéro, maire divers droite de Genas et conseiller départemental, a finalement décidé de ne pas se présenter pour les élections départementales prévues le 12 novembre. Patrice Verchère est désormais en pôle pour succéder à Christophe Guilloteau.

Le successeur de Christophe Guilloteau, qui doit quitter la présidence du Rhône suite à son élection au Sénat, se précise sérieusement. En effet, Daniel Valéro a annoncé qu’il ne serait finalement pas candidat. Le maire de Genas et conseiller départemental a fait connaître sa décision dans une lettre adressée aux élus départementaux en fin de semaine dernière.

Ces dernières semaines, l’élu divers droite était pourtant présenté comme un concurrent sérieux de Patrice Verchère pour les élections du 12 novembre prochain. "Les électeurs m’ont accordé leur confiance avec une force et des résultats qui m’ont profondément honoré et qui, aujourd’hui, m’obligent. Je leur ai donné ma parole. Je ne pourrais donc pas sérieusement leur expliquer que, seulement huit mois après leur avoir demandé de me renouveler pour la 4e fois consécutive mon mandat de maire, je choisirais de m’éloigner de cette responsabilité pour exercer une présidence départementale de quinze mois", explique-t-il dans la lettre que le Patriote Beaujolais a pu se procurer. Il donne donc rendez-vous aux électeurs présidentielles et les législatives risquent de tout chambouler.

Avec ce retrait, Patrice Verchère se positionne désormais comme le candidat numéro un à la présidence du Département du Rhône. Maire Les Républicains de la commune de Cours et conseiller départemental du canton de Thizy-les-Bourgs, il occupe actuellement les fonctions de vice-président chargé de la voirie et de rapporteur général du budget. Sauf rebondissement, l’ancien député devrait prendre la tête du Département le 12 novembre prochain. Daniel Valéro pourrait, de son côté, obtenir le poste de premier vice-président.

Lire aussi : Sénatoriales dans le Rhône : Gabriel Amard fait entrer LFI au Sénat, la gauche perd un siège