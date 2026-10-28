L'IGPN saisie après qu'un homme a été blessé en marge d'une manifestation à Lyon

Un homme de 43 ans, qui ne participait pas aux manifestations du 24 octobre à Lyon, a été blessé au poumon par un projectile. Le parquet a ouvert une enquête confiée à l'IGPN pour déterminer les circonstances de sa blessure.

Le parquet de Lyon a indiqué mardi avoir ouvert une enquête confiée à l'IGPN "pour recherche des causes des blessures" sur le cas d'un homme, qui ne manifestait pas mais a été blessé en marge des manifestations le 24 octobre à Lyon. Le parquet, qui confirmait une information du journal Le Progrès, n'a donné aucune précision sur les circonstances de la blessure.

Selon le quotidien régional, l'homme de 43 ans habite près de la place Jean-Macé dans le sud de Lyon, où un rassemblement non autorisé s'était formé samedi en début d'après-midi avant d'être dispersé par les forces de l'ordre. Les dispersions de groupes de tailles variées à l'aide de gaz lacrymogènes se sont ensuite poursuivies dans des rues à proximité.

L'homme, qui sortait s'acheter un sandwich, a reçu un projectile qui s'est logé dans le poumon. Il a raconté au Progrès depuis son lit d'hôpital s'être retrouvé dans la rue face à des manifestants qui couraient et, "au loin", "des policiers qui jetaient des grenades", avant de sentir une blessure au thorax.