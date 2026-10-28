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Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

Un mercredi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus

  • par LR

    • C'est une journée alternant entre nuages et éclaircies qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 28 octobre 2026.

    Pour poursuivre cette semaine le temps s'annonce un peu plus mitigé que la veille. Après des nuages bas matinaux, les éclaircies devraient revenir en cours d'après-midi avec un soleil qui brillera ensuite jusqu'au soir.

    Côtés températures il fait 12 degrés ce mercredi matin, bien plus que la veille où le mercure ne dépassait pas les 5 degrés au réveil, et le thermomètre grimpera jusqu'à 16 degrés cette après-midi pour atteindre des températures de saison.

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