TER : la hausse des tarifs dénoncée par la gauche en Auvergne-Rhône-Alpes

Les groupes de gauche au conseil régional dénoncent la nouvelle grille tarifaire des TER et des Cars Région, adoptée jeudi 22 octobre. Ils pointent notamment un prix minimum de quatre euros pour les trajets courts.

Une réforme tarifaire qui ne passe pas auprès de l'opposition régionale. Dans un communiqué publié mardi 27 octobre, les groupes Socialiste, Écologiste et Démocrate et Les Écologistes dénoncent la nouvelle tarification des TER et des Cars Région, votée le 22 octobre par la majorité régionale au cours de l'assemblée plénière.

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Présentée comme une harmonisation des prix sur l'ensemble du territoire, cette réforme prévoit notamment, selon les élus de gauche, un tarif minimum de quatre euros pour les billets unitaires sur les trajets allant jusqu'à 12 kilomètres. Les abonnements mensuels seraient également concernés par des augmentations, particulièrement dans certains territoires comme le Cantal.

Des trajets courts plus chers

"En portant le prix plancher du billet à quatre euros, la Région décourage l'usage du train pour les déplacements du quotidien", dénonce Jean-Baptiste Baud, conseiller régional socialiste. Il souligne qu'un aller-retour de quelques kilomètres coûtera désormais au minimum huit euros. Pour Cécile Michel, conseillère régionale écologiste du Rhône, cette politique est "injuste socialement" et "contradictoire avec les ambitions de transition écologique".

Les deux groupes reprochent à la majorité régionale de répercuter la hausse des coûts de fonctionnement sur les voyageurs, au risque, selon eux, de rendre les transports collectifs moins attractifs face à la voiture.