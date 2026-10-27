Près de Lyon : l’ancien maire de Fleurieux-sur-l’Arbresle condamné pour diffamation par la cour d’appel

Illustration d’une écharpe tricolore bleu blanc rouge d’un élu de la République. Photographie de Nicolas Guyonnet / Hans Lucas. (Photo by Nicolas Guyonnet / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

La cour d’appel de Lyon a confirmé la condamnation pour diffamation de Diogène Batalla, maire de Fleurieux-sur-l’Arbresle de 2014 à 2026. L'ancien édile avait diffusé un tract diffamatoire contre son adversaire lors des municipales anticipées de 2024.

Le 8 septembre dernier, la cour d’appel de Lyon a confirmé la condamnation pour diffamation de Diogène Batalla, ancien maire de Fleurieux-sur-l’Arbresle (Rhône). Pour rappel, les faits remontaient aux élections municipales anticipées de juin 2024. Le maire sortant avait diffusé un tract entre les deux tours accusant Elvine Léon, sa première adjointe et adversaire, d'avoir abusé de ses fonctions pour un projet immobilier personnel. "Profiter de son statut de première adjointe en charge de l’urbanisme pour prioriser son projet personnel de construction, n’est pas respectable", était-il écrit.

Diogène Batalla l’avait emporté face à Elvine Léon, avec seulement 41 voix d’avance, avant de décider de ne pas se représenter en 2026. Son adversaire avait contesté ces accusations et porté plainte pour diffamation. Elle affirmait que les autorisations concernant son projet avaient été signées par le maire lui-même.

Une amende de 2 000 euros avec sursis

Le 16 décembre 2025, Diogène Batalla avait été condamné une première fois par le tribunal correctionnel de Lyon, avant de faire appel de la décision. Le 8 septembre dernier, la cour d'appel a finalement confirmé le caractère diffamatoire de ce tract, tout en modifiant la peine, selon les informations du Progrès. L’ancien maire s'en sort avec une amende de 2 000 euros avec sursis, contre 2 000 euros sans sursis en première instance. Il devra rembourser les frais de justice engagés par Elvine Léon.

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