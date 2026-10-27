Mort de Quentin Deranque à Lyon : la famille de la victime demande l’audition du député LFI Raphaël Arnault pour "association de malfaiteurs"

Huit mois après les faits, l’avocat de la famille de Quentin Deranque, Me Fabien Rajon, demande à ce que le député de La France insoumise, Raphaël Arnault, soit auditionné pour "association de malfaiteurs".

Huit mois après la mort de Quentin Deranque à Lyon, la famille de la victime demande à ce que le député La France insoumise (LFI) soit auditionné pour "association de malfaiteurs", révèle Le Figaro. L’avocat de la famille, Me Fabien Rajon, a déposé une demande le 21 octobre au palais de justice de Lyon. Quatorze personnes sont déjà poursuivies dans ce dossier.

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Battu à mort le 12 février

Le 12 février, Quentin Deranque, militant de 23 ans qui évoluait dans la galaxie des groupuscules de l'ultradroite lyonnaise, accompagnait des militantes du collectif identitaire Némésis venues manifester contre une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon. À proximité se trouvaient des militants d'ultragauche, dont des membres du mouvement antifasciste dissous La Jeune Garde fondé en 2018 à Lyon par Raphaël Arnault.

Les deux groupes s'étaient affrontés, puis Quentin Deranque s'était retrouvé isolé, à terre. Il avait alors été roué de coups par plusieurs personnes encagoulées, selon des vidéos de la scène. Souffrant d'un grave traumatisme crânien, il a été déclaré mort deux jours plus tard. Le drame avait entraîné de vives condamnations et une minute de silence avait été observée le 17 février à l'Assemblée nationale, avant un rassemblement de l'ultradroite en mémoire du jeune homme, à Lyon quatre jours plus tard.

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Le parquet de Lyon dément toute tentative d’arrestation

Raphaël Arnault a déjà fait l’objet d’une polémique la semaine dernière, après que LFI a affirmé que l'élu avait échappé à une interpellation policière à son arrivée en gare de Lyon, alors qu'il rejoignait l'Assemblée nationale. Selon LFI, cette opération "n'aurait échoué qu'en raison d'une erreur de la police quant à la rame dans laquelle voyageait le député".

Le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran avait immédiatement démenti l’information. "Ni le parquet de Lyon ni les juges d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon n'ont donné pour instruction aux forces de sécurité intérieure de procéder à l'interpellation de ce député", assurait-il dans un communiqué. Selon une source proche du dossier citée par l'AFP, les policiers souhaitaient en réalité remettre une convocation au parlementaire, dans le cadre, justement, de l'enquête sur la mort de Quentin Deranque.

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