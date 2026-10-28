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Le feu a parcouru 383 hectares de forêt à Romeyer, dans le Diois. Crédits : Wikimedia commons

Drôme : plus de 7 millions d'euros récoltés au Loto pour restaurer les forêts incendiées à Die

  • par Vincent Guiraud

    • Trois tirages exceptionnels du Loto ont permis de récolter plus de 7 millions d'euros pour restaurer les espaces naturels ravagés par les incendies, notamment dans la Drôme, où 2 600 hectares ont été détruits cet été à Die.

    Un coup de pouce financier pour les forêts du Diois. Les trois tirages du Loto « Mission Nature », organisés les 19, 21 et 24 octobre par FDJ United, ont permis de collecter plus de 7 millions d'euros pour la restauration des massifs forestiers touchés par les incendies, notamment dans la Drôme et le Var, rapporte Le Dauphiné Libéré.

    Pour chaque grille vendue 2,20 euros, 54 centimes étaient reversés à cette opération, correspondant à la part habituellement prélevée par l'État. Les sommes récoltées financeront des projets sélectionnés par l'Office français de la biodiversité (OFB).

    Dans la Drôme, ces fonds doivent notamment contribuer à la restauration des espaces naturels ravagés par le gigantesque incendie de Die. Entre le 24 juin et le 21 août dernier, le feu avait parcouru 4 400 hectares, dont 2 600 avaient été détruits. L'objectif est désormais de favoriser la régénération naturelle de la forêt, notamment en limitant l'érosion des sols et en facilitant la dispersion des graines d'arbres et d'arbustes.

    Le programme prévoit également de restaurer la circulation naturelle de l'eau et d'étudier les conséquences de l'incendie sur la faune et la flore. Un suivi sera mis en place pour observer, sur le long terme, la reconstruction des paysages forestiers du Diois.

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