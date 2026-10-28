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L'après émeutes du 17 octobre 2026 à Lyon @Guillaume Lamy
L’après émeutes du 17 octobre 2026 à Lyon @Guillaume Lamy

Lyon : des vêtements de luxe pillés le 17 octobre retrouvés à Décines ?

  • par LR
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    • Un homme de 27 ans a été interpellé lundi 26 octobre à Décines alors qu'il proposait à la vente des vêtements de grandes marques. Les policiers soupçonnent un lien avec les pillages survenus à Lyon le 17 octobre.

    Les investigations se poursuivent après les pillages qui ont touché plusieurs commerces du centre-ville de Lyon le 17 octobre dernier. Selon nos confrères du Progrès, les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) ont découvert, lundi 26 octobre vers 16 h 20, une importante quantité de vêtements de luxe sur le parking d'un supermarché Aldi à Décines-Charpieu.

    Intrigués par un rassemblement autour d'une camionnette, les fonctionnaires ont notamment retrouvé 21 chemises Hugo Boss, des doudounes Jott et des articles Chanel et Dior, pour une valeur estimée à plusieurs milliers d'euros. Le propriétaire du véhicule, un habitant de Jons âgé de 27 ans, a affirmé avoir acheté ces marchandises pour 2 000 euros sur Leboncoin.

    Une perquisition menée à son domicile a également permis de découvrir une arme de poing, plusieurs chargeurs d'armes de guerre et d'autres vêtements de marque. Déjà connu des services de police, le suspect a été placé en détention. L'enquête se poursuit pour déterminer l'origine des marchandises et les circonstances de la détention des armes.

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