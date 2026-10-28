Lyon : des vêtements de luxe pillés le 17 octobre retrouvés à Décines ?

Un homme de 27 ans a été interpellé lundi 26 octobre à Décines alors qu'il proposait à la vente des vêtements de grandes marques. Les policiers soupçonnent un lien avec les pillages survenus à Lyon le 17 octobre.
Les investigations se poursuivent après les pillages qui ont touché plusieurs commerces du centre-ville de Lyon le 17 octobre dernier. Selon nos confrères du Progrès, les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) ont découvert, lundi 26 octobre vers 16 h 20, une importante quantité de vêtements de luxe sur le parking d'un supermarché Aldi à Décines-Charpieu.
Intrigués par un rassemblement autour d'une camionnette, les fonctionnaires ont notamment retrouvé 21 chemises Hugo Boss, des doudounes Jott et des articles Chanel et Dior, pour une valeur estimée à plusieurs milliers d'euros. Le propriétaire du véhicule, un habitant de Jons âgé de 27 ans, a affirmé avoir acheté ces marchandises pour 2 000 euros sur Leboncoin.
Une perquisition menée à son domicile a également permis de découvrir une arme de poing, plusieurs chargeurs d'armes de guerre et d'autres vêtements de marque. Déjà connu des services de police, le suspect a été placé en détention. L'enquête se poursuit pour déterminer l'origine des marchandises et les circonstances de la détention des armes.
Pas d'amalgame. Tous les pilleurs ne sont pas malhonnêtes. Surtout quand on aime le luxe: Boss, Chanel, Dior, Jott ..etc !