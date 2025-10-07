Actualité
police lyon faits divers
Image d’illustration.

Une personne blessée par arme blanche au cours d'une rixe à Lyon

  • par Nathan Chaize

    • Une rixe entre personnes sans domicile fixe a fait un blessé à l'arme blanche dimanche à Lyon.

    Un homme a été blessé au couteau lors d'une rixe survenue dimanche 5 octobre en fin d'après-midi dans le 3e arrondissement de Lyon. Selon Le Progrès, la bagarre s'est produite à l'angle des rues Garibaldi et Paul-Bert autour de 17 h 15.

    La victime aurait été atteinte par au moins un coup de couteau après avoir été pourchassée par son agresseur. L'auteur a pris la fuite avec son complice sur une trottinette, avant d'être tous les deux interpellés par les forces de l'ordre.

    Un troisième homme présentant une plaie à la main a également été arrêté. Les mis en cause sont des sans domicile fixe âgés de 28 à 47 ans.

    à lire également
    Polémique des notes de frais parisiennes : à Lyon, les achats et déjeuners du maire sont consultables

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police lyon faits divers
    Une personne blessée par arme blanche au cours d'une rixe à Lyon 08:48
    Polémique des notes de frais parisiennes : à Lyon, les achats et déjeuners du maire sont consultables 08:23
    Fourvière à lyon tour métallique météo à lyon ciel nuageux avec des éclaircies
    Pollution : une qualité de l'air globalement bonne ce mardi à Lyon 07:59
    Photo d'illustration
    Météo : encore une journée ensoleillée ce mardi à Lyon 07:36
    bus, TCL, Lyon, transports en commun
    TCL : après un panne majeure, la circulation des bus reprend progressivement ce mardi 07:14
    d'heure en heure
    Fabrice Matteucci
    "Les candidats socialistes sont prêts à repartir en campagne", pointe Fabrice Matteucci 07:00
    Centre commercial de Lyon Confluence
    Lyon : Maxi Zoo, Bershka... de nouvelles enseignes s'installent à Confluence 06/10/25
    Collision mortelle dans le 3e arrondissement de Lyon : le motard est sorti du coma 06/10/25
    Médias : Zonebourse rachète l’agence Option Finance 06/10/25
    Festival du court-métrage : voici les lauréats de Filmoramax Lyon 06/10/25
    Lyon : Tony Parker Senior est décédé annonce son fils Tony Parker 06/10/25
    Rhône : une semaine de l'intégration des primo-arrivants axée sur l'emploi 06/10/25
    Soitec : Steve Babureck promu vice-président exécutif et président de la branche américaine 06/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut