Une personne blessée par arme blanche au cours d'une rixe à Lyon

Une rixe entre personnes sans domicile fixe a fait un blessé à l'arme blanche dimanche à Lyon.

Un homme a été blessé au couteau lors d'une rixe survenue dimanche 5 octobre en fin d'après-midi dans le 3e arrondissement de Lyon. Selon Le Progrès, la bagarre s'est produite à l'angle des rues Garibaldi et Paul-Bert autour de 17 h 15.

La victime aurait été atteinte par au moins un coup de couteau après avoir été pourchassée par son agresseur. L'auteur a pris la fuite avec son complice sur une trottinette, avant d'être tous les deux interpellés par les forces de l'ordre.

Un troisième homme présentant une plaie à la main a également été arrêté. Les mis en cause sont des sans domicile fixe âgés de 28 à 47 ans.