Lyon : la vague de chaleur se confirme, pas la canicule

Dès ce mercredi 24 juin, les températures vont monter d'un cran à Lyon avec l'arrivée d'une vague de chaleur.

La vague de chaleur annoncée depuis plusieurs jours à Lyon se confirme et les températures vont être estivales. Après 32 degrés ce mardi, le mercure atteindra 35 degrés en journée mercredi et jeudi. Selon Météo France il devrait baisser dès vendredi (32 degrés), avant de repasser sous la barre des 30 samedi avec l'arrivée possible des orages. Si dimanche le temps sera beau et parfait pour aller voter, avec des élections métropolitaines majeures (lire ici), le début de semaine prochaine pourrait être maussade.

En attendant, cette vague de chaleur ne devrait pas être synonyme de canicule. En effet, ces prochains jours, le thermomètre devrait repasser à chaque fois sous les 20 degrés durant la nuit.