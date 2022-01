Lyon : la préfecture du Rhône et la justice définissent leurs priorités pour prévenir la délinquance

Pour s’adapter à l’évolution de la délinquance dans le département, la préfecture du Rhône et les parquets de Lyon et Villefranche-sur-Saône ont adopté ce mercredi 5 janvier un nouveau plan de prévention pour "lutter durablement" contre la délinquance, les trafics et la violence.

Confrontés à un changement des formes de délinquance, le préfet du Rhône et les procureurs de Lyon et Villeffrance-sur-Saône ont décidé de prendre les choses en main en adaptant leur réponse. Réunis dans les locaux de la préfecture du Rhône, Pascal Mailhos, le préfet, Nicolas Jacquet le procureur de la République de Lyon et Laëtitia Francart, la procureur de la République de Villefranche-sur-Saône, ont signé, ce mercredi 5 janvier, un plan départemental pour prévenir la délinquance dès le plus jeune âge.

Établi en partenariat avec un certain nombre d’acteurs locaux comme les bailleurs sociaux, le Sytral (en charge des transports en commun dans le département), le SDMIS (les pompiers de la Métropole de Lyon) sans oublier les collectivités territoriales, ce plan doit permettre de "lutter durablement contre la délinquance, les trafics, la violence", explique la préfecture dans un communiqué, en créant de nouvelles actions à destination des jeunes et des plus fragiles.

Un plan qui repose sur 4 axes

Pour cela, quatre axes prioritaires ont été définis jusqu’en 2024 par le représentant de l’État au niveau local et la justice. Ces derniers veulent ainsi :