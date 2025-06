Alors que la reconnaissance de l'État palestinien par la France a été repoussée, le maire de Lyon Grégory Doucet enjoint Emmanuel Macron à aller au bout de la démarche.

"Monsieur le Président de la République..." Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux ce mardi 17 juin, le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet appelle Emmanuel Macron à "reconnaître officiellement l'État de Palestine". Son message a été affiché à l'entrée de l'Hôtel de ville, tout comme une bâche avec les inscriptions "Cessez-le-feu immédiat à Gaza", "Libération des otages", "Respect du droit international" et "Reconnaissance de l'État de Palestine".

La reconnaissance de l'État palestinien avait d'ailleurs été envisagée pour ce mercredi 18 juin par Emmanuel Macron lors d'une conférence sur la solution à deux États, qui devait se tenir à New York, depuis le siège des Nations unies. L'escalade entre l'Iran et Israël ont, depuis, reportée l'événement "pour des raisons logistiques et sécuritaires", d'après la version officielle.

"Soutien résolu de la Ville de Lyon"

Un report qui "suscite une profonde inquiétude" chez Grégory Doucet, qui ajoute : "Ce rendez-vous était attendu comme un tournant historique", "une étape incontournable vers une solution politique au conflit". Le président français a pour autant assuré qu'une "date sera refixée (…) au plus vite" pour cette conférence, qui pourrait faire de la France l'un des quelque 150 pays à avoir reconnu l'État palestinien.

Dans sa lettre, Grégory Doucet réaffirme "le soutien résolu de la Ville de Lyon dans cette démarche de justice et de paix. Il est temps pour la France d'écrire une page juste, forte et à la hauteur de ses valeurs". Pour rappel, le ministère de la Santé de Gaza annonçait récemment que plus de 55 000 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza en vingt mois. "14 5000 enfants tués à Gaza depuis le début de la guerre", souligne également Grégory Doucet.