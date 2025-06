Le Stade de France sera bien exploité par l’entreprise lyonnaise GL Events pour les 30 prochaines années. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)

Le Stade de France sera exploité par le Lyonnais GL Events au cours des 30 prochaines années, qui ambitionne de porter des "nouveaux formats".

Le groupe lyonnais GL Events, présidé par Olivier Ginon, sera l'exploitant du Stade de France pour les 30 prochaines années. Lundi 16 juin, l'Etat a paraphé le contrat de concession pour "l'exploitation et la modernisation" de l'enceinte de Saint-Denis par GL Events. Sa mise en oeuvre opérationnelle débutera le 5 août prochain. Pour rappel, l'actuel exploitant et gestionnaire historique depuis 1995, le consortium Vinci-Bouygues, a vu récemment son recours rejeté par le tribunal administratif de Montreuil.

Le président de GL Events, lui, a réagi dans un post sur LinkedIn ce mardi : "C’est un honneur de pouvoir écrire la suite de l’histoire de la vitrine française de toutes les réussites, dans le cadre d’une gouvernance repensée". Dès les 9 et 13 août prochains, l'antre parisienne accueillera les concerts d'AC/DC. "Nous sommes confiants sur la suite que prendront les échanges constructifs à venir avec la Fédération française de football", poursuit-il, ouvrant la porte à un retour de l'équipe de France au Stade de France.

Olivier Ginon assure également : "Notre ambition pour cette enceinte iconique est claire : faire du Stade de France une destination événementielle portée par une programmation enrichie et de nouveaux formats mettant l’accent sur l’émotion et l’expérience des spectateurs et visiteurs".