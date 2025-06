(Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Élu meilleur centre de formation français en 2021, l'Olympique Lyonnais quitte désormais le podium et se situe à la 4e place du classement.

L'Olympique Lyonnais perd-il un bout de son ADN ? Réputé pour avoir vu émerger de grands espoirs, le centre de formation de l'OL avait terminé à la première place du classement des meilleurs centres de formation des clubs professionnels français en 2021-2022. Un classement élaboré par la Fédération française de football (FFF) depuis 2020.

Le nouveau baromètre pour la saison 2024-2025 a été publié lundi 16 juin par la Fédération et rétrograde le club lyonnais à la quatrième place du classement. Deuxième la saison passée, l'OL perd donc deux places et se retrouve doublé par Rennes, Paris et Monaco. Mais devance toujours Toulouse, Le Havre, Nantes ou encore Lille.

Cinq critères d'évaluation

Pour rappel, ce classement est établi selon cinq critères : la professionnalisation, le temps de jeu en équipe première, la présence en sélections nationales, la scolarité et la représentation européenne.

Le deuxième critère (2,5/5) met à mal le club lyonnais dans ce classement. Par rapport à la saison précédente, c'est le niveau de la professionnalisation qui diminue le plus et passe de 5/5 à 3,5/5. A contrario, l'OL résiste sur les deux derniers critères : la présence en sélections (5/5) et la représentation européenne (4,5/5).

