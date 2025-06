Plusieurs syndicats appellent les professionnels de la santé et de l'action sociale à se mobilier dans la rue, à Lyon, ce jeudi 19 juin.

Un appel à mobilisation est porté par les syndicats locaux CGT, Sud et CNT ce jeudi 19 juin à partir de 11 heures, devant l'Adapei, dans le 3e arrondissement de Lyon. Cet appel concerne les professionnels de la santé et de l'action sociale pour faire face aux "conditions de travail catastrophiques" et aux "prises en charge des patients et personnes accompagnées dramatiques", détaille la CGT du Rhône dans un communiqué.

Le syndicat revendique notamment "l'arrêt immédiat des restructurations et de toutes les économies sur le dos de la santé et l’action sociale" et "une augmentation de tous les salaires de 300€ minimum". Le 1er avril dernier, un mouvement national avait réuni le secteur du médico-social dans la rue.

